بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال الإسرائيلي يدمر عشرات المباني والمرافق المدنية التابعة لبلدية غزة

منذ 3 ثواني
الاحتلال الإسرائيلي يدمر عشرات المباني والمرافق المدنية التابعة لبلدية غزة

وطنا اليوم:استهدف الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس “كراج” بلدية غزة مجدداً ودمر ما تبقى من الآليات التي تعمل في مجال تقديم الخدمات للفلسطينيين بعدما كان استهدف المكان عدة مرات في محاولة لوقف عمل البلدية ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وأفادت البلدية أن الاحتلال استهدف السيارات المرمزة والتي قامت البلدية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في وقت سابق وقبل بدء العدوان بتعريف هذه الآليات وترميزيها للعمل في أوقات الطواريء وكذلك تعريف هوية سائقيها وطبيعة الخدمات التي تقدمها لحمايتها ورغم ذلك تم استهدافها وتدميرها ليلة أمس.
وأوضحت أن عدد الآليات التي تم تدميرها كلياً بلغ 6 آليات وهي؛ 3 جرافات تعمل في مجال إصلاح الطرق وجمع النفايات، وحفار يعمل في مجال إصلاح خطوط المياه والصرف الصحي، ومضخة مياه وشفاطة تعملان في مجال الصرف الصحي، وسيارة تابعة للأعمال الإدارية، بالإضافة إلى اضرار متعددة لحقت بالكراج ومرافقه.
وأكدت البلدية أنها تعاني عجزاً كبيراً ولم يعد لديها آليات قادرة على العمل لتقديم أبسط الخدمات للمواطنين وأن استهداف الاحتلال للكراج بشكل متكرر تسبب في تدمير نحو 95 آلية من مختلف الأحجام بالإضافة إلى ورشة الصيانة مما تسبب بعجز شبه كامل في الآليات انعكس بشكل كبير على الخدمات.
وتعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بقتل المدنيين وإحداث دمار هائل في البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والمرافق الخدماتية ومنع وصول الوقود وتسبب في أزمات صحية وبيئية نتيجة طفح الصرف الصحي وتكدس النفايات في الشوارع، واستهدف المرافق المدنية كالمستشفيات والمدارس ومنع وصول الطعام مما أدخل القطاع ومدينة غزة في مجاعة حادة.
وتطالب بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ الأوضاع الإنسانية في المدينة وتوفير الوقود والكهرباء والآليات والمشاريع العاجلة لإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة وتمكين البلدية من توفير خدمات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات التي هي خدمات إنسانية يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:44

كناكرية: صندوق الضمان الاستثماري الأكبر في المملكة بموجودات 14.9 مليار

14:16

بعد تقرير عن اغتصاب نساء .. العبادي يطالب بالانتصار للأعراض والشرف

14:05

اجتماع يناقش مستجدات حركة الملاحة من وإلى ميناء العقبة

13:59

توقعات بإلغاء برنامج معوناته الشهرية ودمجه في برنامج موحد

13:51

118 شهيدا و163 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

13:07

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

12:41

بن غفير: يجب منع دخول المساعدات إلى غزة

12:23

هل الطقس مناسب للرحلات نهاية الأسبوع

12:20

استشهاد الأسير الفلسطيني خالد الشاويش في سجون الاحتلال

12:10

ضبط باص نقل محمل بـ 29 راكبا

11:43

خضراء برائحة كريهة .. التلوث والجفاف يهددان أنهار العراق

11:33

المجاعة تتفاقم في قطاع غزة وتتسبب في وفيات

وفيات
وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعاز