بن غفير: يجب منع دخول المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع إدخال المساعدات إلى غزة، ما دامت إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي شيء بشأن المحتجزين.

الى ذلك قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تعليق برنامج الأغذية العالمي المساعدات لشمال قطاع غزة، هو تسليم بالواقع الذي يفرضه العدو على شعب غزة لإبادته، وتطور خطير سيضاعف المعاناة الإنسانية.

ودعت الحركة، الوكالات الأممية إلى الضغط على الاحتلال، عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة.