استشهاد الأسير الفلسطيني خالد الشاويش في سجون الاحتلال

وطنا اليوم:أفاد مصدر، الأربعاء، باستشهاد الأسير الفلسطيني خالد الشاويش من قرية عقابا في طوباس في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن الشهيد الأسير المصاب بالشلل كان معتقلا في سجون الاحتلال منذ 17 عاما، وتعرض لإصابات بالغة بـ11 رصاصة، في جميع أنحاء جسده خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في شارع الإرسال في رام الله عام 2001، أدت إلى إصابته بشلل نصفي.

ولم يمنع الاحتلال الشهيد الشاويش من الاستمرار بالعمل ضمن صفوف المقاومة، حتى اعتقاله في 28 أيار/مايو 2007، على يد وحدة مستعربين خاصة من مدينة رام الله بعدما حاصرته في عين مصباح لينقل بعدها إلى سجن الرملة.

ووجه الاحتلال للشهيد الشاويش قتل 8 من جنود الاحتلال وحكم عليه بالسجن المؤبد 10 مرات، تاركا خلفه زوجته وأربعة من الأطفال أكبرهم 14 عاما وأصغرهم 6 أعوام في حينه