منتدى لتعزيز الاقتصاد الريفي يومي الأحد والاثنين المقبلين

وطنا اليوم:يعقد مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” والحكومة الهولندية، وتنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) منتدى إقليميا حول سبل تعزيز وتنمية الاقتصاد الريفي في الأردن، يومي 25-26 شباط الحالي في فندق (فورسيزونز عمان).

وقال المدير التنفيذي لجيدكو، عبد الفتاح الكايد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن المنتدى الذي سيعقد برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي؛ يهدف للوصول إلى توصيات تساهم في إثراء آليات تنفيذ محركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية الريفية، من خلال توجيه الدعم الفني والمالي من قبل الشركاء المحليين والدوليين لتعظيم الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية للمشاريع الريفية في ظل التغير المناخي.

وأشار الكايد إلى أن المنتدى سيشارك فيه أكثر من 150 مختصاً؛ يسعى لإيجاد نقاط تواصل محددة مع الشركاء المحليين والإقليميين، واستقطاب برامج وآليات جديدة مبنية على المبادرات المحلية والدولية، لتعظيم القيم المضافة المستقبلية، ودعم وتطوير سلاسل الإنتاج المستدام في الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور المرأة والشباب وتحديد القطاعات ذات الأهمية.

وقال إن فكرة إقامة المنتدى جاءت من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على أن يكون الأردن أحد النماذج الرائدة في مجالات التحديث، عبر اعتماد مشاريع لدعم الاقتصاد الريفي، وإدارة برامج محددة تعنى بدعم المرأة والشباب، والاستجابة لتغير المناخ والغذاء الأمن، وتحسين الوصول إلى التمويل وزيادة الدخل بتوفير فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات مما يساهم بدوره في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وسيستضيف المنتدى ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، منها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة)، واتحاد الشركات الناشئة السعودية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والصندوق الأردني للريادة، وبنك تنمية المدن والقرى، والبنك المركزي الأردني، ومؤسسة الإقراض الزراعي، ومركز تطوير الأعمال، وجمعية البنوك الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وصندوق التنمية والتشغيل، وعدد من الوزارات وغيرها.

وسيناقش المنتدى أهم السياسات والممارسات المتبعة في تطوير الاقتصاد الريفي.

ويمكن للراغبين بالحضور التسجيل عبر الرابط التالي:

https://Reef-jedco.com