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انفجارات كبيرة متتالية.. قصف اسرائيلي جديد يطال محيط دمشق

منذ 5 ساعات
انفجارات كبيرة متتالية.. قصف اسرائيلي جديد يطال محيط دمشق

وطنا اليوم:أفادت وسائل الإعلام السورية بورود أنباء عن عدوان اسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء وسط سماع دوي انفجارت كبيرة متتالية في المدينة.
وذكرت مصادر أن أصوات عدة انفجارات ضخمة ومتتالية سمعت في منطقة كفرسوسة على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.
وتشير المعلومات الأولية وفق المصادر، إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.


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