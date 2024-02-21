بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وزير خارجية البرازيل: رد إسرائيل على تصريحات الرئيس كذب

منذ 6 ساعات
وزير خارجية البرازيل: رد إسرائيل على تصريحات الرئيس كذب

وطنا اليوم:قال وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا إن إسرائيل تحاول التغطية على هجماتها على قطاع غزة، وإن بيانات الخارجية الإسرائيلية غير مقبولة شكلا ومضمونا، مؤكدا أن بلاده أبلغت إسرائيل أنها سترد وفق الأعراف الدبلوماسية.
واتهم فييرا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالكذب، مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، على خلفية اتهام الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتشبيهه المجازر التي ترتكبها في القطاع بالمحرقة التي تعرض لها اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال وزير خارجية البرازيل إن الرئيس دا سيلفا لا يمكنه التراجع عن شيء قائم، وهو الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأضاف “إنها صفحة مخزية في تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية”، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول التغطية على ما يحدث في غزة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال أول أمس الاثنين إن الرئيس البرازيلي سيظل “شخصا غير مرغوب فيه” في إسرائيل، حتى يتراجع عن تصريحاته التي شبَّه فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون ضد اليهود.
وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن الوزير قال لسفير البرازيل “لن ننسى ولن نغفر، إنه هجوم معادٍ للسامية خطير. فلتبلغ الرئيس لولا -باسمي وباسم مواطني إسرائيل- بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع”.
وكان دا سيلفا أدلى بتصريحات للصحفيين خلال مشاركته في قمة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأحد الماضي، قال فيها إن “ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنها إبادة جماعية”، مضيفا “ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال”.
وأضاف الرئيس البرازيلي أن ذلك “لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ”، قبل أن يستدرك بقوله “في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود”.
وأثارت هذه المقارنة غضب إسرائيل التي أعلنت أن لولا “شخص غير مرغوب فيه”، ورأى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن الرئيس البرازيلي “تجاوز الخط الأحمر”.
واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي -الاثنين الماضي- سفير البرازيل لدى تل أبيب، فريدريكو ماير لتوبيخه، وفي المقابل استدعت وزارة الخارجية البرازيلية السفير الإسرائيلي لديها دانيال زونشينيم، كما استدعت سفيرها من تل أبيب للتشاور


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:29

الخصاونة يضع بوغالي بصورة جهود الملك لوقف العدوان على غزة

15:28

الجمباز إلى المانيا للمشاركة في كأس العالم

15:23

المستشفى الميداني الأردني غزة/77 يواصل تقديم خدماته الطبية

15:22

السفارة السعودية في عمان تقيم حفلاً بمناسبة يوم التأسيس

15:04

“بُعدٌ خامسٌ” إصدارٌ جديد للغزوي

14:54

تحت شعار “دماؤنا تجمعنا لنمنح الحياة لأهلنا في غزة” وانطلاقًا من واجبه الإنساني والطبي والتشاركي مع قطاع غزة: مستشفى الإستقلال ينظم حملة تبرع بالدم

14:54

استشهاد 8 مرضى نتيجة توقف الكهرباء بمجمع ناصر الطبي

14:49

الاحتلال الإسرائيلي يدمر عشرات المباني والمرافق المدنية التابعة لبلدية غزة

14:44

كناكرية: صندوق الضمان الاستثماري الأكبر في المملكة بموجودات 14.9 مليار

14:16

بعد تقرير عن اغتصاب نساء .. العبادي يطالب بالانتصار للأعراض والشرف

14:05

اجتماع يناقش مستجدات حركة الملاحة من وإلى ميناء العقبة

13:59

توقعات بإلغاء برنامج معوناته الشهرية ودمجه في برنامج موحد

وفيات
وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعاز