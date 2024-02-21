مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، صباح الأربعاء، مقتل جندي في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الرقيب أفراهام أوبغان يتبع لكتيبة 932، قتل بمعارك في شمال القطاع.

كما أقر جيش الاحتلال بإصابة 3 آخرين من “كتيبة 932” التابعة للواء ناحال، خلال معارك شمالي قطاع غزة.

ويبلغ عدد القتلى من صفوف الاحتلال، ممن سمح بنشر أسمائهم، 576 قتيلا منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر.

ويأتي ذلك مع تستمر آلة حرب الاحتلال باستهداف كل ما هو حي في قطاع غزة وبلا هوادة، لليوم الثامن والثلاثين بعد المئة، بقصف طال مناطق مختلفة من القطاع غزة.