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وفاة طفل بحادث دهس في معان

منذ ثانيتين
وفاة طفل بحادث دهس في معان

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمه الله تعالى، مساء الثلاثاء، الطفل محمد يعرب محمد عبدالسلام النوايسة، إثر حادث دهس مؤسف وقع في محافظة معان.
ونعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة ، والأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة ،و مدير التربية والتعليم لمنطقة معان الأستاذ علي سالم النعيمات الطالب النوايسة وهو من الصف الخامس الأساسي في مدرسة فلسطين الأساسية للبنين – معان.
ونقل عن مصدر أمني، أن الحادث وقع صباح الثلاثاء، وتم إسعاف الطفل للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.
واضاف المصدر، أن سائق المركبة سلم نفسه للمركز الامني بعد الحادث مباشرة.
و إنا لله و انا اليه راجعون


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