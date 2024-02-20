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سموتريتش: ليس الأهم عودة الأسرى المحتجزين وإنما تدمير حماس

منذ 4 ثواني
سموتريتش: ليس الأهم عودة الأسرى المحتجزين وإنما تدمير حماس

وطنا اليوم:قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن عودة الأسرى المحتجزين بكل ثمن ليست الأمر الأهم، لكن المهم تدمير حركة حماس.
وأضاف سموتريتش أن من يدعو إلى صفقة تبادل بأي ثمن سيجلب الخسارة لإسرائيل ويقلل احتمال استعادة المحتجزين.
ورد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن موقف سموتريتش بشأن استعادة المحتجزين عار أخلاقي.


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