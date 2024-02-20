الحوثيون: استهدفنا مواقعا بايلات وسفنا أميركية وإسرائيلية

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة الحوثيين يحيى السريع ان سلاحُ الجوِّ المسيرُ نفذَ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

وأضاف سريع : ونفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ كذلك عمليةَ استهدافٍ لمواقعَ حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ آخرَ من الطائراتِ المسيرة.

وأضاف سريع : هذا، ونفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ “MSC SILVER” في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة.

تأتي هذه العملياتُ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.