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فيتو أميركي يفشل مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة

منذ ساعتين
فيتو أميركي يفشل مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو”.
وفي جلسة التصويت التي عقدت اليوم الثلاثاء، صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار فيما امتنعت دولة واحدة، وصوتت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض “الفيتو”.
وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، لكن بعض الأعضاء الدائمين طالبوا بالتفاوض على القرار، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ووزعت مشروعا بديلا للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.
ويطالب المشروع الجزائري بوقف الحرب على غزة، والطلب من أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وينص المشروع الأميركي على “وقف نار مؤقت عندما تسمح الظروف”، ويؤكد “الحاجة الماسة إلى خطة لضمان حماية المدنيين وتجنب نزوحهم في حال وقوع هجوم عسكري كبير في رفح”.


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