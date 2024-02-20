بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

استئصال مريء ينهي معاناة عشريني في البشير

منذ 4 ساعات
استئصال مريء ينهي معاناة عشريني في البشير

وطنا اليوم:نجح فريق طبي متخصص في مستشفيات البشير من إنهاء معاناة شاب عشريني كان يعاني من التهاب شديد في الرئة اليسرى و تجمع صديدي في تجويف القفص الصدري الأيسر.
وقال استشاري جراحة الصدر الدكتور عبد اللطيف عقلة الابراهيم إن المريض كان يعاني من مرض تعذُر الإرتخاء (achalasia ) وهو في عمر 11 عام، والذي سبب له تضيق شديد في أسفل المريء نتج عنه نقص شديد في الوزن حيث بلغ وزنه 40 كغم، وتجمع الطعام والشراب لفترة طويلة داخل تجويف المريء مما ينتج عنه أحيانا ارتداد فضلات الطعام الى الرئتين التي كانت سببا للالتهاب الشديد في الرئة اليسرى مع تجمع صديدي في تجويف القفص الصدري الأيسر، وتم إجراء عدة عمليات لتوسيع المريء عن طريق البالون وعمليات جراحية ولكن للأسف باءت جميعها بالفشل .
وأضاف الدكتور الإبراهيم أن عملية العلاج تمت على مرحلتين ، حيث تم في المرحلة الأولى ازالة الصديد المتكوّن في القفص الصدري الأيسر وتم إجراء تغذية عن طريق الأمعاء حتى يستطيع المريض اكتساب وزن والمعافاة من مرحلة الإنتان الرئوي.
والمرحلة الثانية تمت بعد تضخم المريء بشكل كبير وفقدان وظيفته مما استدعى لإجراء عملية استئصال المريء بشكل كامل واستبداله بشد المعدة من البطن إلى الصدر وإلى أسفل العنق ، ليتمكن فيما بعد من بلع الطعام بسهولة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:55

روسيا تتعمّد إهانة وإذلال دبلوماسيّ إسرائيليّ بمطار موسكو

19:45

تقارير: خطأ تقني أجهض هجوماً على سجن إسرائيلي في 7 أكتوبر

19:31

وزيرة النقل تلتقي سفير الجمهورية اليمنية لبحث مجالات التعاون

19:22

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تجدد التحذير من الروابط الوهمية

19:16

رداً على بيان منظمة الصحة العالمية .. الطراونة عن فيروس اكس : افترضي وليس حقيقي

19:11

وصول طائرة مساعدات ألمانية ثانية إلى قاعدة الأزرق لإرسالها لغزة

19:10

البيت المفتوح”بيت الهاشميين”

19:06

الأغذية العالمي يعلق توزيع المساعدات لغزة .. وتحذير من كارثة إنسانية

19:01

الملك يحذر من وقف الدعم الدولي لوكالة الأونروا

18:56

فيتو أميركي يفشل مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة

18:21

الغذاء والدواء تستضيف دولة الدكتور الروابدة في ندوة حول دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية

18:16

الأمين العام لحزب إرادة البطاينة يرعى فعالية ل “مبادرة ازرع خيرآ “لدعم الشباب في لواء وادي السير. فيديو وصور

وفيات
وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة الله