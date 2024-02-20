استئصال مريء ينهي معاناة عشريني في البشير

وطنا اليوم:نجح فريق طبي متخصص في مستشفيات البشير من إنهاء معاناة شاب عشريني كان يعاني من التهاب شديد في الرئة اليسرى و تجمع صديدي في تجويف القفص الصدري الأيسر.

وقال استشاري جراحة الصدر الدكتور عبد اللطيف عقلة الابراهيم إن المريض كان يعاني من مرض تعذُر الإرتخاء (achalasia ) وهو في عمر 11 عام، والذي سبب له تضيق شديد في أسفل المريء نتج عنه نقص شديد في الوزن حيث بلغ وزنه 40 كغم، وتجمع الطعام والشراب لفترة طويلة داخل تجويف المريء مما ينتج عنه أحيانا ارتداد فضلات الطعام الى الرئتين التي كانت سببا للالتهاب الشديد في الرئة اليسرى مع تجمع صديدي في تجويف القفص الصدري الأيسر، وتم إجراء عدة عمليات لتوسيع المريء عن طريق البالون وعمليات جراحية ولكن للأسف باءت جميعها بالفشل .

وأضاف الدكتور الإبراهيم أن عملية العلاج تمت على مرحلتين ، حيث تم في المرحلة الأولى ازالة الصديد المتكوّن في القفص الصدري الأيسر وتم إجراء تغذية عن طريق الأمعاء حتى يستطيع المريض اكتساب وزن والمعافاة من مرحلة الإنتان الرئوي.

والمرحلة الثانية تمت بعد تضخم المريء بشكل كبير وفقدان وظيفته مما استدعى لإجراء عملية استئصال المريء بشكل كامل واستبداله بشد المعدة من البطن إلى الصدر وإلى أسفل العنق ، ليتمكن فيما بعد من بلع الطعام بسهولة.