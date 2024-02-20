وطنا اليوم:أرسل الأردن طائرة إخلاء جوي، لنقل عميد متقاعد أمن عام، من المملكة العربية السعودية إلى عمّان، حيث وصل الشخص إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية، اليوم الثلاثاء ، وفقا لمصدر طبي.
وبحسب المصدر، أن العميد المتقاعد يعاني من التهاب رئوي وحالته الصحية سيئة، وقرر الأطباء إدخاله إلى قسم العناية الحثيثة لتلقي العلاج اللازم
إخلاء جوي لعميد متقاعد من السعودية إلى الأردن
وطنا اليوم:أرسل الأردن طائرة إخلاء جوي، لنقل عميد متقاعد أمن عام، من المملكة العربية السعودية إلى عمّان، حيث وصل الشخص إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية، اليوم الثلاثاء ، وفقا لمصدر طبي.