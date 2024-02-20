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إخلاء جوي لعميد متقاعد من السعودية إلى الأردن

منذ 4 ثواني
إخلاء جوي لعميد متقاعد من السعودية إلى الأردن

وطنا اليوم:أرسل الأردن طائرة إخلاء جوي، لنقل عميد متقاعد أمن عام، من المملكة العربية السعودية إلى عمّان، حيث وصل الشخص إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية، اليوم الثلاثاء ، وفقا لمصدر طبي.
وبحسب المصدر، أن العميد المتقاعد يعاني من التهاب رئوي وحالته الصحية سيئة، وقرر الأطباء إدخاله إلى قسم العناية الحثيثة لتلقي العلاج اللازم


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