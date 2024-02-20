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هذا ما حدث صباح اليوم على طريق الزرقاء – المفرق

منذ ساعة واحدة
هذا ما حدث صباح اليوم على طريق الزرقاء – المفرق

وطنا اليوم:تعرضت شقيقتان للدهس على طريق الزرقاء المفرق من قبل مركبة لاذ سائقها بالفرار من موقع الحادث، اليوم الثلاثاء وفقا لما اكده مصدر امني .
وقال المصدر، إنه تم إسعاف المصابتين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي من قبل مجموعات الدفاع المدني، وتبين أن حالة المصابة الأولى سيئة والثانية متوسطة.
وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق، وخلال وقت قياسي ضبطت السائق في منطقة جبل طارق في الزرقاء، وتبين أنه فاقد لقواه العقلية إثر تناوله الخمور.


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