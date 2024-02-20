بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

وفاة أسطورة ألمانيا الذي أبكى مارادونا والأرجنتين

منذ ساعة واحدة
وفاة أسطورة ألمانيا الذي أبكى مارادونا والأرجنتين

وطنا اليوم:عام حزين تشهده الكرة الألمانية حتى الآن، فبعد 40 يوما من وفاة الأسطورة فرانتس بيكنباور، أعلن، الثلاثاء، وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية وبطل كأس العالم أندرياس بريمه.
وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، وفاة نجم منتخب ألمانيا السابق أندرياس بريمه، الذي سجل ركلة جزاء ليقود ألمانيا للفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 1990 ولقبها الثالث في البطولة، عن عمر يناهز 63 عاما.
وأصبح الظهير الأيسر المهاجم والمتخصص في الكرات الثابتة أسطورة كرة القدم الألمانية عندما منحت ركلة جزاء نفذها بنجاح الفوز 1-صفر على الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا في نهائي كأس العالم في روما، وهي الركلة التي أبكت الأرجنتين وقائدها الأسطوري مارادونا.
ولعب بريمه لكايزرسلاوترن وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان وأندية أخرى، قبل أن يعتزل عام 1998. وخاض 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الغربية، وسجل 8 أهداف بينها الهدف الذي يتذكره الجميع.
ويعتبر بريمه من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في العالم، وتميز بقدرته على اللعب بكلتا قدميه بنفس الجودة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:08

للمعارضة حاجة لا بد منها

15:05

المبيضين: المعرفة حق وعلى الإعلام أن يقدم خطابا يسهم في الإجابة عن تساؤلات

15:01

مهيدات : الأردن يسعى لتصنيع أدوية تصنف علاجي لتكون بأسعار أقل

14:51

الدويري: تطورات الشمال تؤكد نية الاحتلال شن حرب مفتوحة على حزب الله

14:23

إخلاء جوي لعميد متقاعد من السعودية إلى الأردن

14:18

هذا ما حدث صباح اليوم على طريق الزرقاء – المفرق

14:04

103 شهداء و142 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

14:01

بايدن يلوم الكونغرس بعد سقوط أفدييفكا بيد روسيا

12:48

الصفدي وبوغالي: مواقف أردنية جزائرية متطابقة

12:46

الحبس لـ عصابة استولت على 400 ألف دينار من أموال التركات بوكالات مزورة

12:37

ملتقى التعليم العالي ..!

12:27

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن كمين محكم لجنوده في خان يونس

وفيات
وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة الله