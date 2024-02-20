رئيس جامعة عمان الأهلية يكرّم السيد أمين عارضة لإنتهاء خدمته في الجامعة

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان السيد أمين عارضة المدير التنفيذي لكلية فنون الطهي والضيافة لإنتهاء خدمته في الجامعة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

وحضر حفل التكريم نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور فايز حداد وعميدة كلية فنون الطهي والضيافة الدكتورة سوزي حاتوغ والكادر التدريسي والإداري في الكلية.

وشكر رئيس الجامعة جهود السيد أمين عارضة، مؤكداً أنه ساهم في الانجازات التي حققتها الجامعة والتي تسجل للجميع من أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين فيها.

وأضاف خلال حفل تكريم اننا نسعى لتكون الجامعة لها مكانة مميزة على مستوى العالم، منوهاً أن الجامعة أنجزت الكثير وما زالت تواصل مسيرة العمل وهذا يعود لجهود الجميع لتحقيق التقدم والتطور والذي نأمل أن يستمر وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة بهذا الخصوص.

وأكدت د. سوزي حاتوغ عميدة الكلية أن الإنجازات التي حققها السيد أمين العارضة خلال دورة كمدير تنفيذي بالتعاون مع فريق العمل من حيث تصميم البناء، والبنية التحتية وما تتضمنه من غرف صفية ومشاغل تدريبية، ومرافق مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة تشكل الأسس لتحقيق معايير الجودة العالمية والتميز في برامج التعليم الفندقي والسياحي.

وأشارت أن كلية فنون الطهي والضيافة في جامعة عمان الأهلية بما تتمتع به من مزايا فريدة تسهم في إعداد موارد بشرية ذات قيمة مضافة في مجال الطهي وإدارة الأعمال في قطاع الضيافة ، سوف تكون موقع استراتيجي منافس بين مؤسسات التعليم السياحي والفندقي في الأردن، وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وثمّن السيد أمين عارضة هذه المبادرة من إدارة الجامعة من خلال كلمة ألقاها، والذي اشار فيها الى فخره بان تكون جامعة عمان الأهلية إحدى محطات مسيرته العملية، حيث وجد فيها التميز الذي كان قادرا على تحقيقه بسبب توفير كافة الامكانيات والمتطلبات التي يحتاجها، والتي شكلت تواصلا وحافزا له لبذل المزيد من العمل وتعزيز ولائه للجامعة والوطن.