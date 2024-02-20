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جيش الاحتلال يقر بمقتل أحد جنوده بجنوب قطاع غزة

منذ 6 ساعات
جيش الاحتلال يقر بمقتل أحد جنوده بجنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، الثلاثاء، بمقتل أحد جنوده، برتبة رقيب، في معارك جنوب غزة.
وقال جيش الاحتلال إن ماعوز موريل، قتل في الخامس عشر من شباط /فبراير، ويتبع للواء المظليين.
ويبلغ عدد القتلى من صفوف الاحتلال، ممن سمح بنشر أسمائهم، 575 قتيلا منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر.
ويتواصل عدوان الاحتلال على غزة بلا هوادة لليوم السابع والثلاثين بعد المئة، بقصف على مناطق مختلفة من القطاع غزة، حيث أسفر عدوان الاحتلال المتواصل عن استشهاد 29,092 فلسطينيا، فضلا عن و69 ألفا و 28 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.


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