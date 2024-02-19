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البترا تحقق نتائج مميزة في الدورة الرياضية الشتوية في العقبة

منذ ثانيتين
البترا تحقق نتائج مميزة في الدورة الرياضية الشتوية في العقبة

وطنا اليوم – حقق فريق جامعة البترا لكرة القدم نتائج مميزة في دوري المجموعات خلال الدورة الرياضية الشتوية والتي ينظمها الإتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في مدينة العقبة، واستطاع فريق جامعة البترا الفوز في المباراة الافتتاحية على فريق الجامعة الاردنية بنتيجة ٣-٢ والفوز على فريق جامعة جدارا بنتيجة ٢-٠ وتعادل مع جامعة فيلادلفيا ٢-٢ وخسر بنتيجة ٤-١ من جامعة عمان الأهلية.
ومثل فريق جامعة البترا لكرة القدم اللاعبين: محمد المشة، فيصل أبو شنب، محيسن أبو جبلة، عبدالله كزكاز، معاذ العموري، علاء الجوهري، عبدالله طنوس، مالك علان، طارق قدورة، ينال جلال.
وأشاد الأستاذ الدكتور إياد الملاح عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا بالمستوى المتميز الذي قدمه فريق الجامعة في البطولة والذي نال إعجاب العديد من المتابعين للبطولة، وثمن الملاح الدعم المتواصل الذي توفره إدارة الجامعة لجميع الفرق الرياضية لتمثيلها في جميع المحافل.

 


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