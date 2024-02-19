بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

ميادة شريم .. نائب وطن بامتياز

منذ 5 دقائق
ميادة شريم .. نائب وطن بامتياز

كتب ماجد عبدالله الخالدي

أن تكون نائباً لتمثل دائرتك الانتخابية وتساعد على إيصال صوت أبنائها وتحصل لهم حقوقهم، فهذا أمر طبيعي وهو من صلب المضمون البرلماني إضافة إلى الدور الرقابي والتشريعي، ولكن أن تفتح باب مكتبك لجميع أبناء الوطن من أقصاه إلى أقصاه، فحتماً أنت تحت مسمى “النائب ميادة شريم” ولا أحد غيرها.

خلال زيارتي لمكتب النائب ميادة شريم في مجلس قلقيلية، وملاحظتي للإتصالات التي تستقبلها، والقضايا التي تسعى من خلال منصبها البرلماني لتسليط الضوء عليها، والمشكلات التي تحاول حلها، لمست أن ميادة شريم “نائب وطن بامتياز”، حيث استقبالها لمشكلة من الكرك، وإيصالها للجهات المعنية لحلها، ومظلمة من المفرق، والسعي الدؤوب المتواصل لرفعها عن صاحبها، وقضية من هنا، وأخرى من هناك، وغيرها الكثير الكثير مما لا أعرف عنه أو لم أطلع عليه.

وأُشهِدُ الله أن كلماتي هذه ليست من باب المجاملات أو “البروباغندا الإعلامية”، إنما هي شهادة أُسألُ عنها يوم الدين، بحق شخصية وطنية عملت وما زالت تعمل من أجل الضمير والمهنية، وفي سبيل خدمة الوطن والمواطن.

هنا أُعيدُ القول : أن تكون نائباً لدائرتك الإنتخابية، فذاك أمر روتيني، ولكن أن تجد الأشخاص من جميع الدوائر في ذات المكان، فهذا لا يمكن أن تجده إلا في مكتب النائب ميادة شريم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

حضور لافت للأسواق الحرة الأردنية في غولف فود

20:47

البطاينة خلال إجتماع إرادة مع عدد من وجهاء قبيلة العجارمة: ليس لدينا بديل إلا التوجه لحياة حزبية حقيقية .. فيديو وصور

20:38

البرازيل تطرد السفير الاسرائيلي وتسحب سفيرها من تل ابيب

20:29

من 10 مليار دولار.. السيسي: تراجع إيرادات قناة السويس إلى النصف

20:18

حملة لضبط وإزالة المخالفات في مدينة البترا الأثرية

19:53

نتنياهو: إسرائيل ستضع قيودا أمنية على الصلاة بالأقصى برمضان

19:40

تخدير وسرقة وقتل .. بيان رسمي بشأن موت مسؤول يمني في مصر

19:35

جنازة أستاذ جامعي تجوب طرقات الجامعة الأردنية

19:28

مطالبات بالكشف عن معتقلات إسرائيلية سرية

19:19

أردنية تتبرع بمبلغ فريضة الحج للأهل في غزة

19:15

هيئة النزاهة: انخفاض الشكاوى بنسبة 55%

19:12

غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

وفيات
وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة اللهوفيات الجمعة 16-2-2024