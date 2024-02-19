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البرازيل تطرد السفير الاسرائيلي وتسحب سفيرها من تل ابيب

منذ ساعة واحدة
البرازيل تطرد السفير الاسرائيلي وتسحب سفيرها من تل ابيب

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن دولة البرازيل قررت سحب سفيرها من إسرائيل، بسبب تطورات حرب غزة.
كما قالت القناة 13 العبرية ان البرازيل طردت السفير الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة.
وقرر الرئيس البرازيلي دا سيلفا سحب سفير بلاده من إسرائيل بعد احتجاج إسرائيلي على تصريحات دا سيلفا بشأن غزة، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية.
واتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اليوم الأحد إسرائيل بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به هناك بـ”محرقة اليهود” إبان الحرب العالمية الثانية، في حين وصفت إسرائيل تلك التصريحات بالمخزية واستدعت السفير البرازيلي لديها.
وقال الرئيس البرازيلي -للصحفيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الأفريقي– إن “ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنها إبادة جماعية”، مضيفا “ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال”.
وأضاف الرئيس البرازيلي أن ذلك “لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ”، قبل أن يستدرك بقوله “في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود”.
الى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “مقارنة إسرائيل بـ”المحرقة النازية وهتلر” تجاوز للخط الأحمر”، وإن “إسرائيل تقاتل دفاعا عن نفسها وتأمينا لمستقبلها، محترمة القانون الدولي حتى تحقيق النصر الكامل”.


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