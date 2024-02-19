حملة لضبط وإزالة المخالفات في مدينة البترا الأثرية

وطنا اليوم:واصلت كوادر إقليم البترا التنموي السياحي تنظيم الموقع الأُثري، بالتعاون مع شركائها من الجهات الرسمية، وإزالة المخالفات في موقع البيضا أو ما يعرف بالبترا الصغيرة.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في السلطة مفوض المحمية والسياحة الدكتور إسماعيل أبو عامود إن السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية قامت بإزالة الاعتداءات والمخالفات الموجودة في منطقة البترا الصغيرة.

وأضاف أبو عامود أن السلطة لن تتهاون في تطبيق سيادة القانون وتعزيزه بما يساهم في الحفاظ على المحمية الأثرية ويعطي للزائر تجربة سياحية مميزة دون منغصات، ويحافظ على سمعة مدينة البترا ومكانتها العالمية.

ووجه أبو عامود الشكر لكوادر سلطة إقليم البترا والجهات الأمنية التي كانت أساس لنجاح الحملة، وستستمر لأماكن أخرى داخل المحمية.

وتأتي هذه الحملة خطة تسعى من خلالها السلطة للنهوض بالبترا سياحياً، واستحداث مزيد من المسارات السياحية داخل حدود المحمية الأثرية، وبما يوفر تجربة سياحية متنوعة للزوار.