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مخطط لبناء 8400 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة

منذ 3 ساعات
مخطط لبناء 8400 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة

وطنا اليوم:كشفت منظمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مخططات لإقامة مستوطنات جديدة داخل أحياء فلسطينية أو بالقرب منها، شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت منظمة “عير عميم” الحقوقية، إن 17 مخططا هيكليا للإسرائيليين داخل الخط الأخضر شرق القدس، قُدّمت منذ 7 تشرين الأول الماضي، بمجموع أكثر من 8400 وحدة استيطانية، وإن 4 منها لمستوطنات جديدة بالكامل ستقام داخل الأحياء الفلسطينية أو بالقرب منها.
وأشارت إلى أنه في وقت تتجه أعين العالم نحو قطاع غزة والحدود مع لبنان، يُروج لمشاريع في أحياء استيطانية شرق القدس بسرعة غير مسبوقة، تُصادق عليها حكومة بنيامين نتنياهو بسرعة.
وبينت أن حكومة الاحتلال تستغل العدوان على غزة، لتثبيت مزيد من الوقائع في المناطق الفلسطينية، وهذه المرة في مستوطنة “نوفي رحيل” التي ستبنى على مدخل حي أم طوبا الرئيسي جنوب شرق القدس المحتلة، لتشمل 650 وحدة استيطانية جديدة.


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