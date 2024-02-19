توجه لفرض عمولة على التحويلات المالية عبر كليك

وطنا اليوم:كشفت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك” مها البهو، عن توجه لفرض عمولة على التحويلات المالية المرسلة عبر نظام الدفع الفوري (كليك) قبل منتصف العام الحالي.

وأشارت في تصريح، الاثنين، إلى أن العمولة التي سيتم فرضها على تحويلات “كليك” ستكون رمزية وستشمل جميع التحويلات بدون تحديد حد أدنى للمبلغ المالي المرسل، بحسب المملكة.

وأوضحت البهو أن هذا التوجه لفرض العمولة يأتي في ظل وجود تكاليف إضافية تتكبدها البنوك على أنظمة الخدمة المقدمة عبر النظام، لافتة النظر إلى أن الخدمة أطلقت خلال جائحة كورونا عام 2020 والبنك المركزي وجّه وقتها البنوك إلى عدم استيفاء أي رسوم على التحويلات مراعاة لظروف الناس المعيشية جراء تأثير الجائحة.

وبلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر (كليك) خلال العام الماضي 30.21 مليون حركة بقيمة 5.11 مليارات دينار أردني، وفق ما رصدته جوباك، فيما وصل إجمالي مستخدمي الخدمة لنهاية كانون الثاني قرابة 1.24 مليون فرد.

وحققت البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمّان البالغ عددها 14 بنكا، أرباحا بعد الضريبة عن العام الماضي، بقيمة 1.01 مليار دينار وبارتفاع بلغت نسبته 20.3% مقارنة مع عام 2022، وفقا للبيانات الأولية والمنشورة على موقع بورصة عمّان