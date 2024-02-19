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القسام توقع قوة إسرائيلية من 15 جنديا بين قتيل وجريح

منذ 5 ساعات
القسام توقع قوة إسرائيلية من 15 جنديا بين قتيل وجريح

وطنا اليوم:اعلنت كتائب القسام ، مساء الاثنين ، انه و بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال أكدوا استهداف قوة راجلة بجيش الاحتلال من 15 جندياً بعد تحصنها داخل منزل، بقذيفة “RPG” مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد.
كما أكد مقاتلو القسام إيقاع الجنود بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.


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