سكان شمال غزة يتضورون جوعاً .. حتى علف الحيوانات ينفد

وطنا اليوم:وثقت مجموعة فيديوهات من قطاع غزة، المجاعة التي يعيشها الفلسطينيون، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق مراسل قناة الجزيرة في شمال غزة أنس الشريف، في مجموعة من التغريدات، مقاطع فيديو وصورا تظهر الأوضاع المعيشية المتردية ونقص الغذاء الذي يعاني منه سكان شمال قطاع غزة.

وظهر الشريف في تغريدة وهو يتوقف عن الحديث خلال بثه الأخبار من شمال قطاع غزة بسبب سيطرة الجوع عليه، قبل أن يستمر في نقل المعاناة. بينما أطلق نداء في تغريدة أخرى قال فيه: “نفد كل شيء… نموت من الجوع نحن وأطفالنا وعائلاتنا”.

وأوضح المراسل أن أكثر من 700 ألف من سكان المنطقة تقطعت بهم السبل وباتوا يواجهون شبح المجاعة في ظل نقص كبير بالمواد الغذائية، وأكد أن بعض المواطنين يحاولون الوصول إلى الأراضي الزراعية في بيت لاهيا وبيت حانون بحثا عن بقايا مزروعات نجت من جرافات جيش الاحتلال الذي يواجههم برصاصه.

وكان الشريف قد نقل في ديسمبر الماضي خبر استشهاد والده الذي قضى وهو يصلي في قصف الاحتلال لمنزله في مخيم جباليا.

وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال قطاع غزة ووسطه بسبب نقص الغذاء.

وكانت أم فلسطينية من قطاع غزة، ظهرت في مقطع فيديو سابق، وهي تقوم بإطعام طفلها الرضيع ثمرة من التمر ملفوفة بقطعة قماش، عوضا عن الحليب لتعذر الحصول عليه، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والحصار.

وتستمر إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن إسرائيل رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في “وادي غزة” بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.