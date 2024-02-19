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الاتحاد الأوروربي يطلق عملية أسبيدس لحماية سفن البحر الأحمر

منذ 3 ثواني
الاتحاد الأوروربي يطلق عملية أسبيدس لحماية سفن البحر الأحمر

وطنا اليوم:أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر تحت اسم “عملية أسبيدس”، وفقما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقالت دير لاين إن المهمة تأتي لضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وخطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالح أوروبا.
يأتي ذلك بإطار استمرار هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر دعما لقطاع غزة ومطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي.
وصباح الاثنين، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ.
وأشار السريع إلى إمكانية تعرض السفينة للغرق، جراء إصابتها البالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل.
وقال: “حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان”.
وأضاف أيضا أن جماعة الحوثي أسقطت أيضا طائرة أمريكية من نوع “إم كيو 9” بصاروخ، في الحديدة.
ومنذ التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بكيان الاحتلال أو متجهة إلى موانئها، ردا على العدوان على غزة.
ففي حين، قابلت القوات البريطانية والأمريكية بضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.


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