تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع تايلند

وطنا اليوم:بحث النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، اليوم الاثنين، بمقر الغرفة مع نائب السفير التايلندي لدى المملكة اديساك جانتاتوم، آليات تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وبما يسهم في دفع مبادلاتهما التجارية لمستويات أعلى. وأكد الخطيب أن الاردن حريص على تعزيز علاقاته الاقتصادية مع تايلند والانتقال بها لمستويات اعلى، داعيا لتبادل الخبرات الثنائية والاستفادة من موقع المملكة كمنطقة جاذبة للاستثمار ونقطة عبور الى اسواق دول المنطقة. وقال أن تجارة عمان تتطلع لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وإقامة المعارض، والفعاليات الاقتصادية المشتركة للتعريف والترويج لفرص الاستثمار المتاحة لا سيما بقطاعات الاغذية والسياحة والالكترونيات والاثاث المصنع يدويا. وشدد على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وتايلند، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر لترويج البلدين سياحياً، مشيراً الى أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في مملكة تايلند لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات. من جانبه أعرب جانتاتوم عن اعتزازه بالصداقة بين الاردن ومملكة تايلاند والذي ينعكس إيجابياً على متانة علاقات التعاون المشترك والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، مؤكدًا دعمه لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. وبين خلال اللقاء الذي حضره، القنصل التايلندي سامرجيت ليمليكيت، أن غرفة تجارة بانكوك لديها رغبة بتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها غرفة تجارة عمان من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري. واقترح إقامة منتدى أعمال أردني تايلاندي في العاصمة عمان خلال شهر آيار المقبل، بالتعاون مع السفارة التايلندية بعمان والغرفة، لتعزيز التشبيك بين مجتمع الاعمال والاطلاع على الفرص التجارية. ولفت جانتاتوم الى نية وفد يمثل القطاع السياحي في جزيرة “بوكيت” التايلندية لزيارة الاردن لعرض المنتج السياحي في الجزيرة، بعد مشاركته في الملتقى العربي للسياحة والسفر(ATM) الذي سيقام في مدينة دبي في شهر أيار المقبل، ورغبة الوفد بالالتقاء بوكلاء السياحة والسفر في الاردن لتبادل المعلومات والخبرات للترويج للبلدين سياحيا من جهته لفت مدير عام الغرفة هشام الدويك الى ان الميزان التجاري بين البلدين لا زال دون الطموحات ويميل لمصلحة مملكة تايلند، حيث بلغت قيمة الصادرات الاردنية خلال عام 2022 نحو 32 مليون دولار، مقابل 221 مليون دولار مستوردات، مشددا على ضرورة أن تعمل السفارة التايلندية على التنسيق مع الغرفة بأية فعاليات اقتصادية ترغب تنظيمها بالمملكة