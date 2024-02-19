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إجراء إسرائيلي بعد تصريحات الرئيس البرازيلي عن الإبادة في غزة

منذ ساعة واحدة
إجراء إسرائيلي بعد تصريحات الرئيس البرازيلي عن الإبادة في غزة

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يعد “شخصا غير مرغوب فيه” في إسرائيل، بعد تصريحات سيلفا أمس الأحد .
واتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اليوم الأحد إسرائيل بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به هناك بـ”محرقة اليهود” إبان الحرب العالمية الثانية، في حين وصفت إسرائيل تلك التصريحات بالمخزية واستدعت السفير البرازيلي لديها.
وقال الرئيس البرازيلي -للصحفيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الأفريقي– إن “ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنها إبادة جماعية”، مضيفا “ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال”.
وأضاف الرئيس البرازيلي أن ذلك “لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ”، قبل أن يستدرك بقوله “في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود”.

“خط أحمر”
وسرعان ما توالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة والمنددة بتصريحات الرئيس البرازيلي، فقد وصفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية تصريحات رئيس البرازيل بـ”المخزية والخطيرة”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “مقارنة إسرائيل بـ”المحرقة النازية وهتلر” تجاوز للخط الأحمر”، وإن “إسرائيل تقاتل دفاعا عن نفسها وتأمينا لمستقبلها، محترمة القانون الدولي حتى تحقيق النصر الكامل”.


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