توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الألمانية الأردنية والمجلس الأردني للأبنية الخضراء

وطنا اليوم – وقعت الجامعة الألمانية الأردنية والمجلس الأردنية للأبنية الخضراء مذكرة تفاهم تهدف الى التعاون بين الجانبين في مجالات تدريب الطلاب والبحث العلمي والدورات التدريبية.

ونصت المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وعن المجلس رئيسه المهندس عبد الله بدير على تبادل الخبرات في التصميم البيئي وترشيد الطاقة للأفراد والمباني والخدمات التدريبية والتعليمية ورفع الوعي من خلال الحملات والورشات والجلسات التوعوية.

كما نصت المذكرة على مشاركة طلبة الجامعة والعاملين فيها بالمشاريع والمبادرات التي يعقدها المجلس ضمن المنصة الخضراء التي تتضمن نقاشات بناءة بين المؤسسات والأفراد من القطاعات الحكومية والخاصة.