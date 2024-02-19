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حماس : السنوار بخير وهو على رأس قيادة الحركة في غزة

منذ ساعتين
Yahya Sinwar, the new leader of Hamas in the Gaza Strip, attends the opening of a new mosque in Rafah town in the southern Gaza Strip on February 24, 2017. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

وطنا اليوم:أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال، استمرار قائد الحركة في غزة يحيى السنوار على رأس عمله بقيادة المقاومة في القطاع.
تصريحات نزال، جاءت ردا على مزاعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن قيادة حركة حماس تتطلع إلى استبدال زعيمها في غزة يحيى السنوار.
وقال نزال الأحد، إن “المزاعم الإسرائيلية عن تفكيك قدرات المقاومة في غزة غير صحيحة، ومعظم المقاومين يقاتلون في غزة”.
وأكد نزال أن حركته لن تعطي العدو الصهيوني معلومات مجانية، وقال: “نريد أن نصل إلى صفقة تبادل لكن نتنياهو يناور لكسب الوقت والضغط على حماس”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة يمكنها أن تفرض الدولة الفلسطينية على الكيان الصهيوني، لكنها لا تريد فعل ذلك”.
وتطرق نزال إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن “حماس” ووصفها بالخاطئة في أجزاء منها.
وادعى شكري، أن حركة حماس خارج الإجماع الفلسطيني، ودعا إلى محاسبة من عمل على تعزيز حضورها وتمويلها، على حد قوله.
تصريحات شكري جاءت رداً على تعليق من وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، بشأن استحالة السلام بوجود “حماس”، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي وقف التصعيد”، ضمن فعاليات مؤتمر “ميونخ” للأمن في ألمانيا.


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