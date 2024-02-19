إدارة الزمالك المصري تسقط عضوية رئيسها السابق مرتضى منصور

وطنا اليوم:أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، في وقت متأخر من مساء الأحد، إسقاط عضوية رئيسه السابق مرتضى منصور.

وقال النادي في بيان إنه من ضمن قرارات اجتماع مجلس الإدارة الأحد برئاسة حسن لبيب، تقرر “إسقاط عضوية مرتضى منصور، بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي بالنادي”.

وجاء هذا القرار نظرا لكون مرتضى منصور بات غير مواف للبند الثالث من المادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، والتي تنص على “ألا يكون العضو محروما من مباشرة حقوقه المدنية، ولم تصدر من قبل ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وكان القضاء المصري قرر في نيسان/ أبريل الماضي، عزل مرتضى منصور من منصبه رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وأدين منصور بقضايا عديدة خلال السنوات الماضية، جلها جاءت بعد “سب وشتم” شخصيات عامة في مصر، بينها رئيس الغريم التقليد النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي سجن على إثرها منصور شهرا.

ويعد مرتضى منصور من الشخصيات المثيرة للجدل في الشارع الرياضي المصري، وتحدث خلال حقبته عن وجود مؤامرات ورشاوى وقضايا فساد ضخمة في اتحاد الكرة المصرية.