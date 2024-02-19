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الجرائم الإلكترونية تحذر من تصوير الهوية او بطاقة الصراف

منذ 5 ساعات
الجرائم الإلكترونية تحذر من تصوير الهوية او بطاقة الصراف

وطنا اليوم:وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لإذاعة الأمن العام: ضرورة عدم تصوير هوية الأحوال المدنية أو أي وثيقة أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) وإرسالها عبر شبكة الإنترنت لأي جهة كانت بحجة توفير فرص العمل عن بعد أو للحصول على تمويل شخصي سريع.
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من التعامل مع الشركات الوهمية الخاصة التي تقدم القروض من خلال الإعلانات الممولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستغل حاجة الناس.
وأكد الرائد وائل المومني عبر أثير إذاعة الأمن العام على ممنوعية تصوير هوية الأحوال المدنية أو أي وثيقة أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) وإرسالها عبر شبكة الإنترنت لأي جهة كانت بحجة توفير فرص العمل عن بعد أو للحصول على تمويل شخصي سريع.
وأشار المومني إلى أن آلية عمل هذه الشركات تقوم على استقطاب الضحية من خلال العروض والحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك الشخص والتي من المفترض عدم إرسالها لأي جهة موضحا أن هذه الشركات تقوم بعد الحصول على صورة هوية الأحوال المدنية بعمل حساب معين عليها أو القيام بتسجيل محفظة من خلالها ويتم استقبال أموال احتيالية عليها ودعا المواطنين في حال الوقوع في هذا الشرك ضرورة التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقديم بلاغ مباشر


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