أعمال فيلادلفيا تنفّذ دراسة لاحتياجات سوق العمل

وطنا اليوم:قامت كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا وفي إطار تنفيذ مبادرات خطتها التنفيذية للعام الجامعي 2023/2024 بتنفيذ دراسة لاحتياجات سوق العمل من المهارات بهدف إدماجها في العملية التعليمية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالله أبو سلمى وعضوية كلًا من: الدكتور عدي الصمادي، الدكتور عبدالرزاق العقول، الدكتورة رنا عيروط، الدكتور حسان الدبوش والسيدة نادين عوض الله. قامت اللجنة المشكّلة بالاطلاع على التقارير الصادرة عن عدد من الهيئات المحلية والدولية حول احتياجات سوق العمل ومستقبل الوظائف، وحصرت أهم المهارات التي أشارت إليها هذه التقارير والتي بلغ عددها (12) مهارة، وبناء على ما سبق قامت اللجنة باستشارة عينة ممثلة من مدراء الموارد البشرية ذوي الخبرة، والطلب منهم ترتيب هذه المهارات من حيث الأهمية وفقًا لحاجات سوق العمل من خلال استبانة إلكترونية مُعدة لهذه الغاية. توصلت الدراسة إلى أن جميع المهارات المختارة ذات أهمية كبرى لخريجي كلية الأعمال من مختلف التخصصات، كما أظهرت النتائج أن مهارات: التواصل باللغة الإنجليزية، إدارة الوقت، العمل الجماعي هي الأكثر أهمية. وفي هذا الخصوص أشار عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي أن الخطوة القادمة التي تلي هذه الدارسة هو إدماج هذه المهارات والتركيز عليها أثناء العملية التعليمية من خلال تبنّي أساليب تعلّم تمكّن طلبة الكلية من إتقان هذه المهارات.