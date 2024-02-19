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الدكتورة جفال من جامعة البترا تحصد جائزة دولية لاختراع مبهر

منذ 5 ساعات
الدكتورة جفال من جامعة البترا تحصد جائزة دولية لاختراع مبهر

وطنا اليوم:جفال من جامعة فيلادلفيا تحصل على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف وجائزة جنيف في المعرض الدولي الرابع عشر للاختراعات في الشرق الأوسط- فبراير 2024
وسط تنافس أكثر من 200 اختراع من 40 دولة عربية وأجنبية حصلت الدكتورة سحر مجدي جفال (أستاذ مساعد في قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات في جامعة فيلادلفيا) على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف وجائزة جنيف في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط وذلك على أرض دولة الكويت تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبحضور ممثل عن الأمير الدكتور عادل العدواني وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وبمعية السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي وذلك ضمن مشاركتها في اختراعها حاضنة خلايا متنقلة المسجل في الولايات المتحدة الامريكية وتم نشر الخبر في الصحف الكويتية الرسمية وتهنئة الفائزين.


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