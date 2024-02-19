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أسرة جامعة البترا تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسين

منذ 5 ساعات
أسرة جامعة البترا تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسين

وطنا اليوم:تنعى أسرة جامعة البترا ممثلة بالأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين الاكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة، بمزيد من الحزن والأسى المرحوم، بإذن الله تعالى، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، ويتقدمون من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بصادق مشاعر العزاء والمواساة، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.


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