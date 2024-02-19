الاحتلال يقر بمقتل جندي من لواء المظليين بمعارك جنوب غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، الاثنين، بمقتل أحد جنوده، برتبة رقيب، في معارك جنوب غزة.

وقال جيش الاحتلال إن سيمون شلوموف، قتل أمس الأحد، ويتبع لكتيبة 202 من لواء المظليين.

وبذلك يبلغ عدد القتلى من صفوف الاحتلال، ممن سمح بنشر أسمائهم، إلى 574 قتيلا منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر.

نحو 29 ألف شهيد بغزة

وفي آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أسفر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة عن استشهاد 28,985 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض.

المقاومة في المرصاد

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية