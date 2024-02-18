للمرة الأولى: جامعة البلقاء التطبيقية في تصنيف شنغهاي

وطنا اليوم – أُدرجت جامعة البلقاء التطبيقية ولأول مره في تصنيـــف شنغهاي Shanghai العالمـي من خلال نتائج التصنيف للحقول العلمية (Global Ranking of Academic Subjects) حيث استطاعت الجامعة الدخول في التصنيف في حقل الهندسة وعلوم الحاسوب (Computer science and Engineering )، وتحل ضمن الفئة (401-500) عالمياً وفي الترتيب الثاني محلياً للعام 2023، الذي ضم جامعتين اردنيتين فقط لهذا الحقل.

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني هنأ أسرة الجامعة بهذا الإنجاز العالمي المرموق والذي يعكس رغبة الجامعة الحقيقية في الوصول إلى العالمية من أوسع أبوابها وسعيها الجاد لترجمة الرؤى الملكية السامية لتطوير التعليم العالي في الأردن سعيا للتميز ليصبح مقصدا للطلبة من شتى بقاع العالم، مؤكدا على ان الجامعة ساعية من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب من اسرة الجامعة لإدراج المزيد من التخصصات في تصنيف شنغهاي والتصنيفات العالمية المرموقة.

كما أشار العجلوني إلى أن هذا التميز في حقل هندسة وعلوم الحاسوب الذي حققته الجامعة في تصنيف شنغهاي العالمي للحقول العلمية، يبرز الجهود التي تبذلها الجامعة في تحقيق الريادة العالمية والتميز العلمي، وسيرها على خطى ثابته وفق منهجية مدروسة واستراتيجية وضعتها الجامعة لتحقيق هذه الانجازات مدعومة من مجلس أمناء الجامعة ممثلا برئيسه معالي الدكتور أميه طوقان، تتضمن الخطة الاستراتيجية مؤشرات أداء ومعايير عالمية يتم مراجعتها دوريا لضمان استدامة التميز . كما بين العجلوني ان انجاز الجامعة هذا يتزامن مع العديد من الانجازات التي تحققها الجامعة، كان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد البريطاني (ASIC) للجامعة، وحصول كلية الطب في الجامعة على اعتماد (WFME)، بالإضافة الى مراتب متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية.

وأكد الدكتور العجلوني أن المنظومة الاستراتيجية في الجامعة المبنية على القيادة والتشاركية وعمل الفريق الواحد اهم أسباب سلسة الإنجازات التي تشهدها الجامعة والتي تتضمن تقديم تعليم ذو جودة عالية وبحث علمي ذو تأثير عالمي وتبني خطوات عملية مدروسة لتشجيع التشبيك العلمي وبناء شراكات استراتيجية مع الكثير من الجامعات العالمية المرموقة، و دعم البحث والنشر العلميين في المجلات العلمية العالمية المحكمة والمصنفة وذات التأثير العلمي العالي، وتعزيز تجربة الطلبة في العملية التعليمية التعلمية من خلال التطوير الأكاديمي المستمر.

هذا وذكر الاستاذ الدكتور هيثم الشبلي نائب الرئيس لشؤون الاعتماد وضمان الجودة أن لتصنيف شنغهاي منهجيته الخاصة لتصنيف وترتيب الجامعات العالمية وفقا لجودة الحقول العلمية فيها تتضمن معايير ومؤشرات تتعلق بجودة وبعدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة، وبحجم تأثير الأبحاث المنشورة في حقل التخصص عالميا، و جودة وعدد الإنتاج العلمي المشترك الناجم عن التعاون البحثي الدولي في حقل التخصص ، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية مرموقة حسب مقياس شنغهاي لحقل التخصص، وأيضا عدد الجوائز الاكاديمية العالمية التي حصل عليها الباحثون في حقل التخصص، علاوة على اعتماد التصنيف على نتائج استبيان يطلقه لقياس التميز الأكاديمي للجامعات ونتائج وفهارس قواعد بيانات المجلات العلمية المرموقة في حقل التخصص. كما بين ان التصنيف ضم لهذا الاصدار تصنيفات للجامعات في 55 حقلا علميا تضمنت العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية. حيث تم إدراج أكثر من 1900 جامعة من أصل 5000 جامعة من 104 دولة في الاصدار الاخير.