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    طالب عمان الاهلية أبو السعود يُتوّج بذهبية بطولة كأس العالم للجمباز

منذ ساعة واحدة
    طالب عمان الاهلية أبو السعود يُتوّج بذهبية بطولة كأس العالم للجمباز

وطنا اليوم- توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز وطالب الدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية، أحمد أبو السعود والحاصل على منحة دراسية، مساء السبت، بالميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، خلال مشاركته في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم المقامة في القاهرة، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).

وبعد أن تأهل إلى النهائي، نجح البطل العالمي “أبو السعود” في التفوق على اللاعبين الثمانية الذين خاضوا نهائيات حصان المقابض.

وجاء تتويج أبو السعود بعد أن نال المركز الأول متفوقا على اللاعبين الكوري، وونج هور، الذي حل ثانيا، والكازاخستاني ناريمان كوربانوف الذي جاء ثالثا.

 وهنأ الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية الطالب أحمد أبو السعود مُتمنياً له حصد مزيد من البطولات، ومواصلة التمثيل المُشرف للأردن.


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