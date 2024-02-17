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 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 5 ساعات
 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، عند 41 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.40 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، عند 48.30 و36.60 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 289 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 330 دينارا.
وأوضح في تصريح صحفي ، أن العرض والطلب على الذهب في السوق المحلية لا زال بحالة “ضعف”.
وأشار علان، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2014 دولارا للأونصة الواحدة.– (بترا)


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