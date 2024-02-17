الإجتماع الاول للمجلس الاستشاري التقني لكلية فنون الطهي والضيافة في عمان الأهلية

وطنا اليوم- استقبلت عميدة كلية فنون الطهي والضيافة في جامعة عمان الأهلية الدكتورة سوزي حاتوغ والسيد أمين عارضة المدير التنفيذي للكلية، المجلس الاستشاري التقني للكلية في اجتماعه الاول، وذلك بهدف توجيه ودعم الكلية في البرامج الحالية والجديدة وتقديم المشورة بشأن تطوير استراتيجيات وخطط الكلية، ودعم المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها ، علما ان برنامج بكالوريوس إدارة الضيافة وفنون الطهي يتم بالتعاون مع فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن.

ويضم المجلس عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الضيافة والسياحة منها : السيد ايمن رشيد المدير العام لفندق موفنبيك عمان وممثل فنادق فئة الخمس نجوم في مجلس ادارة جمعية الفنادق الأردنية بالاضافة الى خبرته في القطاع الصناعي كنائب رئيس هيئة المديرين لشركة الألبان الأردنية ( المها ) وهي من الشركات المرموقة في مجال صناعة الألبان و الأجبان، والسيد مايكل نيوجنت ” نائب الرئيس للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، شركة أكور” ، والسيد نايف زريقات ” المدير العام الإقليمي للأردن ولبنان فنادق إنتركونتيننتال ” ، والسيد باتريس كورنيه “المدير العام لفندق روتانا عمان” ، والسيد لؤي مدانات ” الشريك المدير/ نائب الرئيس لشركة أنظمة البيانات الأردنية”، والسيد شرحبيل ماضي “مستشار الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب” ، وعدد من الشخصيات الفعّالة في القطاع .

وخلال اللقاء تم تبادل الآراء والخبرات، وطرح الافكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز قدرات الكلية وتحسين جودة التعليم والتدريب في مجال الضيافة والسياحة.

وتقرر انتخاب المهندس ايمن رشيد رئيسا لهذا المجلس نظراً لدوره الفعال في القطاع السياحي و مساهمته في تأسيس هذه الكلية المتميزة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الكلية بالتطوّر المستمر ورفع مستوى جودة التعليم والتدريب، حيث تسعى الكلية إلى تعزيز تواصلها مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة، بهدف تحقيق أعلى مستويات التميز والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في مجال الضيافة والسياحة.