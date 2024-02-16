بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

إيقاف جاهة عريس في الأردن لمشاهدة خطاب أبو عبيدة

منذ ساعة واحدة
إيقاف جاهة عريس في الأردن لمشاهدة خطاب أبو عبيدة

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجاهة عريس في إحدى المدن الأردنية، توقفت فيها مراسم الخطوبة للاستماع والإنصاط لخطاب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.
وتزامنت مراسم جاهة الخطوبة مع كلمة أبو عبيدة، الأمر الذي استدعى الاستماع لكلمته وخطابه حول تطورات معركة طوفات الأقصى.
وحظي المقطع المتداول على استحسان آلاف المواطنين الأردنيين الذين تداولوه لما يحمل من أهمية في متابعة أبو عبيدة.
وقال أبو عبيدة، إن معركة طوفان الأقصى بداية النهاية لآخر احتلال في التاريخ المعاصر.
وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسلجة له، الجمعة، أن 133 يوما منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

كاتب إسرائيلي: الهجوم على رفح مسألة وقت واستهداف المدنيين مؤكد

20:25

الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك تسابق الزمن لوقف العدوان على غزة

20:17

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل عريقات

19:56

الخصاونه يلتقي خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية

19:52

صاحبة فيديو مجبتش لحمة من شهور تثير الجدل

19:37

فلسطينيون غاضبون يشعلون إطارات السيارات بجوار معبر رفح

19:24

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

19:16

الخصاونة يعبر عن التقدير لدعم اليابان المستمر للأردن وبرامجه الإصلاحية

19:12

الاحتلال يقصف مستشفى الأمل في خان يونس

19:08

نصر الله يرد على غالانت: لدينا قدرة صاروخية دقيقة تصل حتى إيلات

19:04

أبو عبيدة يظهر بعد شهر من غيابه : طوفان الأقصى بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث

16:36

تحذير أممي خطير: تدفق الفلسطينيين إلى سيناء سيكون كارثة

وفيات
وفيات الجمعة 16-2-2024وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقاتوفيات الخميس 15-2-2024وفيات الأربعاء 14-2-2024وفيات الثلاثاء 13-2-2024