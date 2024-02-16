إيقاف جاهة عريس في الأردن لمشاهدة خطاب أبو عبيدة

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجاهة عريس في إحدى المدن الأردنية، توقفت فيها مراسم الخطوبة للاستماع والإنصاط لخطاب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

وتزامنت مراسم جاهة الخطوبة مع كلمة أبو عبيدة، الأمر الذي استدعى الاستماع لكلمته وخطابه حول تطورات معركة طوفات الأقصى.

وحظي المقطع المتداول على استحسان آلاف المواطنين الأردنيين الذين تداولوه لما يحمل من أهمية في متابعة أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة، إن معركة طوفان الأقصى بداية النهاية لآخر احتلال في التاريخ المعاصر.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسلجة له، الجمعة، أن 133 يوما منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال.