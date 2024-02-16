مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل عريقات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة الموافق ١٦-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى آل عريقات بوفاة المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم عريقات/ محافظة العاصمة /

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم آل عريقات ، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة .