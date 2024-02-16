وطنا اليوم – التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية كما زار شركة NEC إحدى كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.
وأكد الخصاونه أن الأردن بيئة حاضنة لريادة الأعمال والإستثمارات والحرص على تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات.
الخصاونه يلتقي خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية
وطنا اليوم – التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية كما زار شركة NEC إحدى كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.