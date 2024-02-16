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الخصاونه يلتقي خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية

منذ ساعتين
الخصاونه يلتقي خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية

وطنا اليوم – التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية كما زار شركة ‏NEC إحدى كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.
وأكد الخصاونه أن الأردن بيئة حاضنة لريادة الأعمال والإستثمارات والحرص على تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات.


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