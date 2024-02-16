الخصاونه يلتقي خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية

وطنا اليوم – التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية كما زار شركة ‏NEC إحدى كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.

وأكد الخصاونه أن الأردن بيئة حاضنة لريادة الأعمال والإستثمارات والحرص على تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات.