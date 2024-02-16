صاحبة فيديو مجبتش لحمة من شهور تثير الجدل

وطنا اليوم:على مدار الأيام الماضية، تصدر فيديو وقصة سيدة مصرية نفت شراءها اللحم منذ أشهر مواقع التواصل في مصر.

وفتح المقطع المصور الذي انتشر للسيدة قبل أيام على ما يبدو باب الأمل أمام عائلتها، لاسيما لابنتها التي ظهرت معها خلال مقابلة في الشارع مع اليوتيوبر المصري رامي كمال.

إذ قرر المليادرير المصري نجيب ساويرس مساعدة تلك العائلة، التي وصفها بتغريدة على حسابه بالمحترمة، ناشراً فيديو الأم.

وظيفة لابنتها

فقد فوجئ اليوتيوبر بعد نشر الفيديو، بمكالمه هاتفية من ساويرس يطلب فيها التكفل بالعائلة. وروى رامي كمال صاحب صفحة صانع السعادة التي نشرت مقطع الأم ، تفاصيل ما جرى. وأوضح أنه أجرى مقابلة مع تلك السيدة ومنحها كيلو من اللحم كجائزة، تشجيعا منه لها بعد إعلانها عدم قدرتها على شرائها.

كما أشار إلى أن تلك السيدة طلبت منه مساعدتها في البحث عن وظيفة لابنتها بسبب ظروفها الصعبة والمتعثرة، لاسيما أن ابنتها حاصلة على إجازة من معهد تمريض.

وأوضح أن زوج السيدة توفي قبل أشهر، وسبقه ابنها أيضا، فأصبحت الأسرة بلا معيل أو مورد رزق، مضيفا أنه بعد نشر الفيديو، فوجئ بمكالمة هاتفية من ساويرس يطلب التفاصيل الكاملة عن العائلة.

وظيفة براتب جيد

إلى ذلك، كشف أن رجل الأعمال المثير للجدل على منصة إكس” منح الأسرة في الحال مبلغا ماليا لسداد مستحقات متأخرة عليها مثل إيجار الشقة التي تقيم فيها، كما قرر تدريب الابنة في مستشفى الجونة بالغردقة لمدة عام، على أن يتم بعدها إلحاقها بوظيفة في نفس المستشفى وبراتب جيد”.

كما أكد أن ساويرس تعهد كذلك بسداد راتب كامل وشهري للابنة طوال فترة تدريبها وحتى حصولها على راتب من المستشفى بعد تعيينها رسميا. وقال اليوتيوبر إن الأسرة شعرت بسعادة غامرة بعدما تحققت كافة أمنياتها، وبات لها مصدر دخل يعينها على مواجهة متطلبات ومصاعب الحياة بعد وفاة الأب والابن.

أتت تلك التطورات بعدما انتشر فيديو للسيدة تقول فيه “بقالي شهور ماكلتش لحمة” بشكل واسع على مواقع التواصل. فيما شكت ضيق حالها بعد خسارة زوجها وابنها، ما دفع الآلاف إلى التعاطف معها.