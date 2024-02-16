الاحتلال يقصف مستشفى الأمل في خان يونس

وطنا اليوم:قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دبابات الاحتلال، استهدفت اليوم الجمعة، الطابق الثاني من مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ مما تسبب بأضرار جسيمة جدًا في غرفتي تمريض، من دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى.

وأشارت الجمعية، في تصريح صحفي، إلى أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي، تتمركز على بوابات المستشفى، منذ أسبوعين، وتمنع دخول أية معونات أو إمدادات لوجستية.