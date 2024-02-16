نصر الله يرد على غالانت: لدينا قدرة صاروخية دقيقة تصل حتى إيلات

وطنا اليوم:هدد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بضرب أي مكان في دولة الاحتلال، وذلك ردا على تصريحات أطلقها وزير الحرب، يؤاف غالانت الخميس، هدد فيها بقصف بيروت إذا استمرت ضربات الحزب في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

وقال نصرالله في خطاب متلفز، “أقول ردا على تصريحات غالانت، إن لدينا قدرة صاروخية دقيقة تجعل يدنا تصل حتى إيلات”.

وأضاف نصر الله أن العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين في جنوب لبنان كان متعمدا، وكان بإمكان دولة الاحتلال تجنبه، مشيرا إلى أن الرد على هذا الهجوم سيكون بزيادة المقاومة ورفع وتيرتها.

وشدد على أن “العدوان على النبطية والصوانة جنوبي لبنان تطور يجب التوقف عنده لأنه استهدف مدنيين، وإسرائيل ستدفع ثمن سفك دمائهم”.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله:

كل من في ساحات محور الجهاد والمقاومة يقدم التضحيات على طريق القدس.

نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كلم، وارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة.

المجاهدون والشرفاء لم يضعفوا ولم يتراجعوا ولم يشكّوا في صحة طريقهم وأهدافهم وخياراتهم وواصلوا الطريق.

المقاومة الفلسطينية تعرضت منذ 7 أكتوبر إلى أكبر عملية تشويه وتزوير في منطقتنا.

إذا توقف الأميركيون عن إمداد إسرائيل بالأسلحة فستتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا.

أقول ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إن لدينا قدرة صاروخية دقيقة تجعل يدنا تصل حتى إيلات.

العدوان على النبطية والصوانة تطور يجب التوقف عنده، لأنه استهدف المدنيين وأدى إلى استشهاد عدد كبير منهم.

وفي وقت سابق الخميس، توعد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، حزب الله، بوصول طائرات الجيش إلى أهداف “أبعد” في لبنان.

من جانبها، أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، أنها تعتزم تقديم “شكوى عاجلة” إلى مجلس الأمن الدولي، ضد دولة الاحتلال، على خلفية استشهعاد 7 مدنيين بقصف على بناية سكنية جنوبي لبنان.