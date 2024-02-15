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نتنياهو عن دولة فلسطينية: ليس هذا وقت توزيع الهدايا

منذ ثانيتين
نتنياهو عن دولة فلسطينية: ليس هذا وقت توزيع الهدايا

وطنا اليوم:علق متحدث في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” ذكر أن الولايات المتحدة تتقدم بخطط لإقامة دولة فلسطينية.
وقال الخميس إن “هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن توزيع الهدايا للفلسطينيين”.
يشار إلى أن “واشنطن بوست” كانت أفادت بوقت سابق، الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، لإعداد خطة لما بعد الحرب للمنطقة، ستتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإقامة دولة فلسطينية، وفق رويترز.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية إن أي مبادرة سياسية لا تبدأ بوجود دولة فلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة “محكوم عليها بالفشل”.


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