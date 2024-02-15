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جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كبير في حزب الله

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كبير في حزب الله

وطنا اليوم:أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل قائد في قوة الرضوان ونائبه وعنصر آخر في غارة على مبنى لحزب الله في النبطية.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن طائرات سلاح الجو التي تحلق الآن في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة.
بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع قوله “سنصعّد ضد حزب الله بمستوى عُشر ما نستطيعه”.
من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المناطق الحدودية داخل لبنان.
وأضاف أن 3 صواريخ أطلقت باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.


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