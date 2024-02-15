رئيس جامعة البترا يلتقي الوفد الرياضي المشارك في الدورة الرياضية في العقبة

وطنا اليوم:التقى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وفد الجامعة الرياضي قبل توجهه للمشاركة في الدورة الرياضية الشتوية التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في مدينة العقبة.

وأعرب عبد الرحيم عن اعتزازه بمشاركة الجامعة في الدورة الرياضية التي تأتي احتفاء بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وحرص الجامعة على توفير جميع إمكاناتها لإنجاح هذه المشاركة.

وثمن عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح جهود إدارة الجامعة في دعم الرياضة والرياضيين وتشجيع الطلبة على المشاركة في النشاطات اللامنهجية.

يذكر أن وفد الجامعة يضم ١٧ طالبًا وطالبة بالإضافة إلى مشرفي قسم النشاط الرياضي لتمثيل الجامعة في بطولة كرة القدم والريشة الطائرة وكرة السلة.