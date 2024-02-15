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طعن حدث في أبو علندا بعد مشاجرة في المدرسة

منذ 3 ثواني
طعن حدث في أبو علندا بعد مشاجرة في المدرسة

وطنا اليوم:أفاد مصدر أمني بوقوع مشاجرة في منطقة أبو علندا، أسفرت عن إصابة حدث يبلغ من العمر 16 عاما نتيجة تعرضه للطعن بأداة حادة (مشرط). ونُقل إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج.
وأضاف المصدر أن العمل جار على ضبط الفاعلين، فيما بوشرت التحقيقات بالحادثة.
أوضح مقربون من الطالب المُعتدى عليه أن شجارا وقع في المدرسة بين مجموعة من الطلاب. وبعد عودة الطالب المُعتدى عليه إلى منزله، ذهب إلى السوق لشراء بعض احتياجات المنزل.
وفي السوق، تعرض الطالب لهجوم من قبل 3 أشخاص على خلفية شجار المدرسة. وتلقى 3 طعنات نُقل على إثرها إلى المستشفى


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